21:30 カナダ雇用統計（6月） 予想-0.3万人前回0.88万人（雇用者数・前月比) 予想7.1%前回7.0%（失業率) 住宅建設許可（5月） 予想N/A前回-6.6%（前月比) 12日 ミュラー・エストニア中銀総裁、欧州経済について講演 ブイチッチ・クロアチア中銀総裁「世界貿易の未来：二国間主義、多国間主義、あるいは分裂か」講演 ※予定は変更されることがあります。