（台北中央社）国際情勢に対応するため、経済や社会、国土安全保障の強靱（きょうじん）性強化を図る特別条例案が11日、立法院院会（国会本会議）で可決された。可決されたのは最大野党・国民党が提出した案。特別予算の上限を5450億台湾元（約2兆7400億円）とした他、国民に現金1万元（約5万円）を一律給付することが明記された。行政院院会（閣議）が4月に可決した案では特別予算の上限を4100億元（約2兆円）とし、台湾電力への