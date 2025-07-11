年々、増加傾向にあるインバウンド需要。外国人客に新潟の魅力を的確に伝えるため、観光ガイドの研修が行われました。ターゲットは「外国人富裕層」です。1台のバスが到着したのは新潟市江南区の北方文化博物館。一行が向かった先は、空一面を覆う藤棚です。〈参加者〉「これは1本の木から枝が無数に生えている樹齢100年ほどの本当に美しいな藤の木です」これは県が主催した「外国人富裕層」をターゲットにしたガイド