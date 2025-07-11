モーニング娘。’25の弓桁朱琴（17）が11日、都内で初のソロ写真集「akoseventeen」（オデッセー出版）の発売記念イベントを行った。撮影は地元の静岡県浜松市で行われ「静岡の魅力も私の魅力も全部つまってる。静岡と私が一体化してる」とアピール。誕生日が7月8日であることにちなみ、点数は「780点」と笑顔を見せた。「次は静岡市で撮影したい」と早くも次回作を見据え「7800点を目指して頑張りたい」と誓った。「自然