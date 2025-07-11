ダイヤモンド・ザイNISA投信グランプリ2025の「米国株部門」で、3年連続の受賞（優秀賞）となった「アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース（為替ヘッジなし）」。純資産額が1.7兆円という超人気の投資信託だ。毎月分配型などシリーズを合計した純資産額では5兆円を超える。成績はS＆P500を安定的に上回るが、これを実現できている投資信託は非常に少ない。他の米国株投信と何が違うのか？ 運用責任者に聞いた。（河