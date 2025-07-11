カナダ館の外観＝1日、大阪市此花区の夢洲大阪・関西万博のカナダ館で、時間外労働があることを定めた労使協定（三六協定）が職場で周知されないまま、開幕当初から約3カ月間残業が発生していたことが11日、分かった。複数のスタッフが明らかにした。協定は労働基準法で周知が義務付けられており、スタッフ側は「残業があることが採用時に知らされなかった」と主張。雇用主の人材派遣会社は労働基準監督署から不備を指摘され、今