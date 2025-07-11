熱帯低気圧が今後２４時間以内に台風に発達する見込みです。１４日には関東に上陸する可能性もあり、注意が必要です。 【写真を見る】【台風情報】低気圧があすにも台風5号に太平洋を北上中で14日に台風が関東に上陸する可能性も今後の進路と勢力は気象庁発表 １１日１５時の観測によると、熱帯低気圧が小笠原近海の北緯２５度００分、東経１４０度００分にあって、ゆっくりした速さで西北西へ進んでいます。中心の気圧