【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■タタっちゃうほど忘れられない恋をした全人類に送る！ ぼっちぼろまるが、配信シングル「タタリダンス」を7月30日にリリースすることが決定した。 Billboard年間TikTok Songs Chart 2022にて1位の「おとせサンダー」、テレビアニメ『ポケットモンスター』オープニングテーマのyama × ぼっちぼろまる「ハロ」など、若者からファミリーまで幅広く