卓球USスマッシュ卓球の国際大会、USスマッシュが10日（日本時間11日）、米ラスベガスで行われた。女子シングルス3回戦で、世界ランク23位の橋本帆乃香（デンソーポラリス）が同4位の王芸迪（中国）と対戦。3-0でストレート勝ちした。勝利を決める一打は約30秒のラリーの最後に放たれ、ネット上では「ラストラリーえぐすぎ」「最後のプレーほんと凄すぎて」など衝撃が走っていた。世界4位相手に大番狂わせを演じた。競り合い