女優の本田望結（21歳）が、7月10日に放送されたバラエティ番組「アメトーーク！」（テレビ朝日系）に出演。ココイチが大好きで、「好きすぎるがゆえに、愛犬の名前が『CoCo』です」と語った。番組は今回、「CoCo壱番屋芸人」をテーマに放送。ゲストの本田はココイチについて「大好きです！」とコメント、「好きすぎるがゆえに、愛犬の名前が『CoCo』です」と語る。これにはバカリズム、レインボー・ジャンボたかおといった“CoCo