立憲民主党の野田佳彦代表が2025年7月11日、岐阜県内で演説し、食料品の消費税減税をアピールするなど、参議院選挙での支持を訴えました。立憲民主党の野田佳彦代表：「勝負を決めるのは、32ある1人区です。大きなチャンスが出てきたのが、この岐阜選挙区であります。党としても全力で応援しなければいけないと思って、今日やってまいりました」立憲民主党の野田代表はJR岐阜駅前での演説で、公約に掲げる『食料品の消費