夏は華やかな着こなしがしたいけど派手に見えるのは避けたい……。そんな大人世代は、【ZARA（ザラ）】から登場しているイエロートップスが頼りになるかも。クロシェ編みトップスやビジュー付きトップスなど、ほどよく上品で着映える「最旬トップス」ばかりなので、いつものボトムスと合わせるだけでサマ見えが狙えます。売り切れ前にぜひゲットして。 インナーの透け感を楽しめるクロシェ編みトップス