7月10日（木）夜10時より『シャッフルアイランドSeason6』が放送開始。マッチョイケメンたちに担がれ逆ハーレム状態のギャルモデルに驚きの声が上がった。【映像】マッチョイケメンたちに担がれる水着姿のギャルモデル常夏の楽園・フィジーに集まった圧倒的な肉体美を持つ水着姿の美男美女が、2つの島『Island Blue』と『Island Pink』を舞台に島間を行ったり来たり毎日メンバーを“シャッフル（入れ替わり）”して恋愛してい