モーニング娘。'25の弓桁朱琴さんが、ファースト写真集「ako seventeen」発売記念イベントを行いました。弓桁さんは、グループ最年少の17才。今回の写真集は、地元である静岡県浜松市で撮影した「ふるさと愛」あふれる一冊になっています。 【写真を見る】【モーニング娘。'25】弓桁朱琴「静岡と私が一体化」ファースト写真集で「ふるさと愛」アピール弓桁さんは、 “静岡の魅力も私の魅力も全部詰まってると言い切れる。笑顔