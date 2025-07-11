7月10日、板野友美がInstagramを更新した。【写真】「美脚最高」と反響の全身SHOTなども公開板野は、自身のInstagramアカウントにて、「なんまいめ？」「夏はキャミドレス一択！」とコメント。同時に、スリットの入ったリップ柄のキャミソールドレスを着用し、美しいデコルテや、すらりとした脚を披露する姿など、さまざまな写真を公開した。この投稿に対し、ファンからは、「笑顔が素敵」「美脚最高」「かっこいい」「似合ってる