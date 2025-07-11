◆パ・リーグロッテ―西武（１１日・ＺＯＺＯマリン）西武先発・武内夏暉投手は５回６安打７奪三振２失点で降板し、自身４連勝とはならなかった。炭谷銀仁朗捕手とのバッテリー。初回１死から連打で１死一、二塁とすると、２死一、二塁としてから西川に右前安打を浴び２死満塁。続く岡に押し出しの四球を与え先取点を奪われるなど、この回だけで２７球を費やした。２回は走者を二塁に背負いながらも無失点。しかし３回２死