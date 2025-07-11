話題の“顔面偏差値高すぎ”女子と超筋肉女子レスラーの異色タッグはまさかの展開に。美女レスラーがムキムキ女子を“魔改造”した姿に、ファンも驚きのリアクションを見せている。【画像】美女レスラー、ムキムキ筋肉女子との“異色すぎる”バスローブ姿注目を集めているのは27歳の若手女子レスラー、ブレイク・モンローとジョーディン・グレイスだ。“ザ・グラマー”の愛称で知られるブレイクは、日本やアメリカの団体でトッ