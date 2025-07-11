20代女性に大麻などを使用させて性的暴行をし、けがを負わせたとして、警視庁は11日までに、不同意性交致傷容疑で、不動産投資会社「レーサム」の元会長田中剛容疑者（60）を追送検した。捜査関係者への取材で分かった。