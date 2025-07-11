有志の漫画家らが描き下ろした色紙をまとめたパネルを石川県の馳浩知事（中央）に手渡した森川ジョージさん（左）と永井豪さん（右）＝11日午後、県庁日本漫画家協会は11日、能登半島地震の被災者支援のため、約1億2300万円を石川県に寄付したと発表した。「マジンガーZ」などで知られる同県輪島市出身の永井豪さんら有志の作家205人が、描き下ろした色紙をオークションサイトに出品するチャリティー企画を実施していた。協会