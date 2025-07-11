Photo: ヤマダユウス型 オープンイヤホン史上、最デカ低音なのでは!?そう感じたほど、低音がブンブン出るBoseのオープンワイヤレスイヤホン「Ultra Open Earbuds」。発売されたのは1年ほど前なんですが、コレずーっと気になってて。 カラーはサンセットイリデッセンス。 という話を編集部にしたら、お借りして