子育てにはとにかくお金がかかるもの。新品へのこだわりがなければ、おさがりを活用するというのも手ですよね。アプリ「ママリ」にはおさがりに関する投稿がありました。ベビーカーやベビーベッドなど高額なもののおさがりを同僚からもらう予定だという投稿者さん。普通に買った場合の3割程度のお返しを考えているそうですが、ママリのユーザーからはさまざまな声が寄せられました。 高額のおさが
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