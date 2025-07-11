◆楽天―ソフトバンク（11日、楽天モバイルパーク）ソフトバンクの石塚綜一郎がチャンスで憤死する手痛い走塁ミスを犯した。石塚は3回に先頭で中前打を放って出塁した。海野隆司の三ゴロの間に二塁へ進むと、廣荑隆太の定位置付近への中飛で三塁へタッチアップ。しかし、中堅手・辰己涼介の好返球もあって、痛恨の三塁アウトとなった。