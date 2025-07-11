1か月間限定で松本市と大阪を結ぶ日本航空の季節便の運航が７月29日から始まるのを前に11日朝、JR松本駅前で客室乗務員などがPR活動を行いました。「大阪線出航いたします」11日朝、JR松本駅前では日本航空の客室乗務員や県の職員などが通勤、通学する人たちにチラシを配ってPRしました。日本航空の「信州まつもと―大阪線」は片道およそ50分で、７月29日から８月28日までの1か月間限定で1日1往復運航されます。10月13日まで