県内でも高校野球大会が始まり、文化部の全国大会も控える夏本番。千葉県の進学校の中で、勉強と部活動の両立が光る“文武両道”の学校とは？All About ニュース編集部は7月2〜4日の期間、全国20〜70代の男女147人を対象に「首都圏の公立進学校」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「文武両道だと思う千葉県の公立進学校」ランキングを紹介します！【6位までの全ランキング結果】2位：船橋高等学校／45票2位