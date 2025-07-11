１１人組ボーイズグループ「ＪＯ１」が１１日、都内で行われた「ＪＯ１ＴＨＥＭＯＶＩＥ『未完成』―ＢｏｎＶｏｙａｇｅ―」公開記念舞台挨拶に出席した。同作は２０２２年３月に公開された「ＪＯ１ＴＨＥＭＯＶＩＥ『未完成』―ＧｏｔｏｔｈｅＴＯＰ―」に続くドキュメンタリー映画第２弾。７月４日から上映が開始している。この日は客席の中央からサプライズでメンバーらが登場。全国１２０か所の劇場で生