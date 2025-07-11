◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―巨人（１１日・横浜）１−１の同点のまま、試合は延長戦に突入した。巨人・山崎伊織投手、ＤｅＮＡ・ケイ投手の投げ合いで進んだ試合は２回にＤｅＮＡが牧秀悟内野手の１５号ソロ本塁打で先制。巨人は８回に丸佳浩外野手の適時二塁打で同点に追いついていた。９回はいずれも追加点がないまま、延長戦となった。