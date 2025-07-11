秋田朝日放送 大仙市に住む女性がＳＮＳ型投資詐欺の被害にあい、現金２０００万円あまりをだまし取られました。 大仙警察署によりますと、大仙市の７０代の女性は４月、投資に関するウェブサイトを閲覧中に有名投資家の広告を見つけ掲載されていたラインのアカウントを追加しました。ラインでやり取りをし相手から投資アプリをダウンロードするように言われ、「指定する口座に金を振り込めば投資家が元本を増やす」