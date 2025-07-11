廃校になった旧木更津市立富岡小学校を改装したグランピング施設【ETOWA KISARAZU（エトワ木更津）】。前回の施設編に続き、今回は朝夕付き食べ飲みプランのバーベキューと朝食を紹介します。飲み放題・食べ放題のバーベキューと、身体にに優しいお粥の朝食。とっても嬉しい内容です！｜夕食プランのBBQはオールインクルーシブオールインクルーシブの『食べ飲み放題プラン』は、シェフが焼き上げたステーキをはじめ、一部の料理を