来週（2025年7月14日〜7月20日）の【射手座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。🌼【今週の12星座占い】2025年7月7日〜7月13日｜総合運＆恋愛運TOP３『自己主張を抑えると上手くいきます』｜総合運｜★★★☆☆様々な場面で繊細に気を遣っている方が良いでしょう。その方が自分の意図も好意も誤解さ