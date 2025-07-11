◆パ・リーグ日本ハム―オリックス（１１日・エスコン）日本ハム先発の伊藤大海投手が今季ワーストの１２安打を浴び、６回６失点で降板した。球団では、１５年の大谷翔平以来、両リーグ最速１０勝とはならなかった。初回２死一、二塁、オリックス・５番西野に先制二塁打を許すと、３回、５回にまたしても西野に適時打を浴びた。６回には宗に右翼へ３ランを被弾。３番・太田に４安打されるなど苦しい登板となった。