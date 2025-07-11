声優の花江夏樹が１１日、東京・芝の増上寺で行われたアニメ映画「劇場版『鬼滅の刃』無限城編第一章猗窩座（あかざ）再来」（外崎春雄監督、１８日公開）の萬来祈願イベントに鬼頭明里、下野紘、松岡禎丞、上田麗奈、岡本信彦、櫻井孝宏、小西克幸、河西健吾、早見沙織、花澤香菜、関智一、杉田智和らと出席した。２０２０年に公開され、国内歴代最高興収４０４・３億円を記録した「劇場版『鬼滅の刃』無限列車編」以来、