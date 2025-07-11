モデルでタレントのローラが１０日、インスタグラムを更新。新潟を訪れ、農業に触れたことを報告した。今年３月には「私の佐藤家の祖先が眠る新潟で、雑穀やお米、野菜さん達を畑で耕す事を決めました。ちなみに、私の本名は『佐藤えり』です。これから、毎月新潟に訪れて約１年間かけて農業を学んでいくよ」と突然、本名を公表するとともに、農業を学ぶことを報告。「日本の食料自給率の低くさや、農薬問題」（※原文ママ）