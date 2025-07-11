総務省は11日、参院選（20日投票）について10日発表した開票作業時間の見通しのうち、宮城県選挙区の開票終了予定を「21日午前5時半」から「21日午前2時」に訂正した。発表内容を確認した宮城県が誤りに気付き、総務省に修正報告した。これに伴い、選挙区の開票終了が最も遅いのは東京都の21日午前5時となる。