◆楽天―ソフトバンク（11日、楽天モバイルパーク）ソフトバンクの山川穂高内野手（33）が通算1000試合出場を達成した。史上540人目。11日の楽天戦に「6番一塁」で先発出場。5回が終了して試合が成立した。山川は沖縄・中部商高、富士大を経て、ドラフト2位で2014年に西武に入団。打撃タイトルは西武で本塁打王を3度、打点王を1度獲得し、ソフトバンクに加入した24年にも本塁打王と打点王の2冠に輝いた。