パリオリンピック柔道女子金メダリストの出口クリスタ選手が、今年11月に自身の名前を冠した大会を開くことになり、開催地の松本市で意気込みを語りました。松本市役所を訪れたのは塩尻市出身でパリオリンピック柔道女子57キロ級の金メダリスト・出口クリスタ選手です。今年11月、自身が主催する柔道大会「THE FIRST STEP-JUDO Fes2025with Christa-」を開くことになり、11日、臥雲義尚市長に協力を要請しました。大会は、年長園児