◆楽天―ソフトバンク（11日、楽天モバイルパーク）ソフトバンクのリバン・モイネロ投手が、2回に2点を先制された。過去6試合は全て1失点以内に抑えており、2失点以上は5月20日の日本ハム戦（7回2失点）以来、約2カ月ぶりとなった。初回は村林一輝と黒川史陽を連続三振に仕留めるなど三者凡退。2回は先頭のボイト、伊藤裕季也への四球で1死一、二塁として、入江大樹に先制打を右前に運ばれた。さらに堀内謙伍のセーフティー