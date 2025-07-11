（台南中央社）南部・台南市政府は10日、旧台南州会や台南合同庁舎、台南愛国婦人会館など日本統治時代に建設された建物のライトアップ改良工事が完了し、歴史建築が新たな装いになったと発表した。今回改良が行われた建物はいずれも市定古跡に登録されている。台南市文化資産管理処によると、現代の照明技術を用いて古跡と都市のコンテキストをつなげる取り組みの一環で、州会は和洋折衷の建築様式を、合同庁舎は特徴的な牛の目窓