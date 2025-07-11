【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■特典映像には、『Studio Session Live #4』と『Mrs. GREEN APPLE 10周年記念メンバー座談会』を収録！ Mrs. GREEN APPLEがアニバーサリーベストアルバム『10』（7月8日発売）の初回限定盤に収録されている特典映像『Studio Session Live #4』と『Mrs. GREEN APPLE 10周年記念メンバー座談会』のティザー映像をオフィシャルYouTubeで公開した。 『Studi