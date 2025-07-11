気象台は、午後7時50分に、大雨警報（浸水害）を八幡市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】京都府・八幡市に発表 11日19:50時点南部では、11日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■京都市□大雨警報・浸水11日夜のはじめ頃に警戒1時間最大雨量40mm■向日市□大雨警報・浸水11日夜のはじめ頃に警戒1時間最大雨量40mm■長岡京市□大雨警報・浸水11日夜のは