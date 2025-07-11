指原莉乃さんが自身のYouTubeチャンネルに『ネットで話題のコスメって本当にいいのかな？』の動画を投稿。コスメ通販サイトのPR動画でありながら、実際に商品を手に取ってみた感想や使用感などを教えてくれました！【関連記事】指原莉乃「超可愛い」田中みな実の推し色リップカラーを紹介■頭皮ケア動画内で紹介されたのはこちら！SABON/ヘッドスクラブ リフレッシング ミント 税込5,500円（公式サイトより） この投稿をInstagram