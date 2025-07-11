小久保監督（左）と言葉を交わす近藤（撮影・柿森英典）リラックスした表情を見せる近藤（撮影・柿森英典）練習を見守る小久保監督（撮影・柿森英典）キャッチボールをする庄子（撮影・柿森英典）ランニングで汗を流す上沢（撮影・安藤由華）入念にトレーニングをする上沢（撮影・安藤由華）入念にトレーニングをする前田悠（撮影・安藤由華）ダッシュで汗を流す前田悠（撮影・安藤由華）キャッチボールをする前田悠（撮影・安藤由