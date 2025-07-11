11人組グローバルボーイズグループ・JO1（大平祥生、川尻蓮、川西拓実、木全翔也、金城碧海、河野純喜、佐藤景瑚、白岩瑠姫、豆原一成、與那城奨※鶴房汐恩は活動休止中）が11日、都内で行われたドキュメンタリー映画「JO1 THE MOVIE『未完成』Bon Voyage」公開記念舞台あいさつに登壇。川西が、稲垣哲朗監督からの言葉に赤面する場面があった。【写真】意気込みいっぱい！みんなで円陣を組んだJO1ドキュメンタリー映画「JO1 T