各地で水道管の破裂が発生し、老朽化が深刻な問題になっています。補修のため水道料金の引き上げを決断した自治体がある一方、刃物の街＝岐阜県関市では…。 【写真を見る】水道料金4か月無料!? 補修のため料金引き上げの自治体がある一方で…「広く市民に行き届く支援策として水道料金に決めた」 岐阜・関市 （松本道弥アナウンサー）「岐阜県関市では、この夏の水道基本料金が無料となるんです。物価高対策さまざまなと