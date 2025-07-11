◇サッカー・東アジアE―1選手権（2025年7月11日韓国）日本代表はあす12日に第2戦で中国戦に臨む。11日は水原市内のグラウンドで全体練習を行い、冒頭15分間を報道陣に公開した。今大会の主将を務めるDF長友佑都（38＝FC東京）ら25人が全体練習で調整。ロンド（鳥かご）やパス交換などで汗を流した。当初は冒頭15分間のみを報道陣に公開予定だったが、前日10日に続き公開時間を延長。約30分間に延長され、“サービスタイ