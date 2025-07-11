ＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」は次回１３日に第２７回「願わくば花の下にて春死なん」が放送される。【予告】蔦重（横浜流星）は、意知（宮沢氷魚）が誰袖（福原遥）を身請けする話がなくなると聞く。一方、道廣（えなりかずき）は、治済（生田斗真）に蝦夷地の上知の中止を進言する。＝＝＝黒幕一橋治済が怪しい動きをみせており…。次回予告では、これまで田沼意次（渡辺謙）が意図せずに礼節を欠く