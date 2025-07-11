ユーロ円一時１７１．９７レベル、本日の高値を伸ばす＝ロンドン為替 ロンドン午前、ユーロ円は171.97レベルと本日の高値を伸ばしている。ユーロドルは前日終値に届かずも、1.1695近辺まで戻り高値を更新している。ユーロポンドは0.8630台とロンドン序盤につけた高値0.8636近辺に再び上昇している。 シュナーベルＥＣＢ理事が「追加の利下げには大幅なインフレの乖離が必要となる」と追加