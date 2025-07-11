欧州株米株先物とともに売られる、週末控えた調整も 東京時間19:23現在 英ＦＴＳＥ100 8922.96（-52.70-0.59%） 独ＤＡＸ24192.53（-264.28-1.08%） 仏ＣＡＣ40 7819.89（-82.36-1.05%） スイスＳＭＩ 11981.88（-150.06-1.25%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間19:23現在 ダウ平均先物SEP 25月限44607.00（-301.00-0.67%） Ｓ＆Ｐ500先物SEP 25月限