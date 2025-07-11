櫻坂46の12thシングル「Make or Break」の“BACKSメンバー”による単独ライブ「12th Single BACKS LIVE!!」が、7月9〜10日に幕張イベントホールで開催された。「港区パセリ」で2度目のBACKSセンターを務める三期生・石森璃花を中心とした10名が、夏の暑さにも負けぬパワフルさでステージを展開。10日の公演はインターネット配信も実施され、多くのBuddies（櫻坂46ファン）を圧倒させた。【写真】石森璃花を中心に10人がファンを