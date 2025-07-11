◆第１０７回全国高校野球選手権神奈川大会▽２回戦横浜１６―０荏田＝７回コールド＝（１１日・サーティーフォー保土ケ谷）今春センバツ王者・横浜の夏初戦。先発マウンドに立ったのは、最速１４０キロを誇る背番号２０の１年生左腕・小林鉄三郎だった。この日最速１３７キロの直球とチェンジアップを武器に、初回いきなり３奪三振。４回を３安打無失点で７Ｋ。無四球と制球力にも優れ、上々の夏デビューを飾った。「２ス