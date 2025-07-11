◆イースタン・リーグ巨人４―３日本ハム（１１日・ジャイアンツ球場）巨人の今村信貴投手が、大ピンチをしのぐ好救援を見せてチームの勝利を呼び込んだ。イースタン・日本ハム戦で２点リードの８回に泉が２失点して同点に追いつかれ、なお２死満塁のピンチを背負った。ここでマウンドを託された今村は、代打・山口を低めに制球されたフォークで右飛に打ち取った。すると、直後の攻撃で山瀬の勝ち越し打が生まれ、今季３勝目